Receitas do chef Alex Atala para fazer em casa

Chef do D.O.M, Alex Atala é um aclamado profissional da cozinha e já participou do programa MasterChef como convidado em algumas edições. Seu trabalho no restaurante que ocupa a lista dos melhores do mundo envolve, entre outros alimentos, itens da cozinha vegetal, como flores, folhas, algas, raízes e ervas.

Veja, a seguir, duas receitas exclusivas, uma para vegetarianos e outra para quem não dispensa uma carne na refeição:

Aligot com picadinho

Típico da culinária francesa, o aligot nada mais é do que um purê de batatas com queijo, que tem uma consistência bem lisa e cremosa, e combina bem com um picadinho bem temperado. Confira a receita completa aqui.

Aprenda a fazer a técnica francesa do purê de batatas com queijo usada no restaurante Foto: Horst Kissmann | Dalva e Dito

Ceviche de flores com mel

O prato típico peruano que leva leite de tigre e peixe cru foi adaptado pelo chef, que substituiu todos os ingredientes de origem animal pelos de origem vegetal, resultando em um alimento saboroso, refrescante e inovador. Confira o passo a passo no vídeo:

E caso você tenha interesse em conhecer os desafios da cozinha vegetal, bem como aprender dicas e sugestões rápidas de preparo alimentos sem carne, confira a reportagem de Taisa Sganzerla, que pode ser lida na íntegra aqui.