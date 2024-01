Recife está entre as 100 melhores cidades gastronômicas do mundo; veja avaliação

O Recife está entre as melhores cidade do mundo quando se trata de gastronomia. Recentemente, TasteAtlas divulgou um ranking com as Melhores Cidades Gastronômicas do Mundo e a região pernambucana foi citada na 55ª posição entre outras 99 cidades.

O ranking internacional também classificou outras regiões do Brasil, como São Paulo, que ficou em 31ª, Rio de Janeiro (43ª) e Salvador (66ª).

Na descrição, a plataforma destaca que Recife é famoso por pratos como “bolo de rolo, arrumadinho, cartola, picanha, moqueca.” O guia também citou restaurantes da cidade que merecem ser visitados, confira:

Restaurante Tio Pepe (bolo de rolo e cartola)

Casa dos Frios (bolo de rolo)

Restaurante Leite (cartola)

Parraxaxá (pamonha)

Baraço (moqueca)

Bar do Tonhão (arrumadinho)

Spettus (picanha)

Beca Bar (arrumadinho)

Neto’s Petiscos Bar (arrumadinho)

Como funciona o TasteAtlas?

O TasteAtlas não é um ranking feito por profissionais de gastronomia. A classificação é feita a partir das avaliações dos usuários do site, que atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma se fundamenta nas médias dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.