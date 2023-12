Refettorio Gastromotiva faz gastronomia com propósito no coração do Rio

O Refettorio Gastromotiva, na Lapa, centro do Rio de Janeiro, é um projeto social do chef Massimo Bottura que consegue unir o ‘’comer’' e o ‘’fazer o bem’', por meio do refeitório aberto ao público e a organização não governamental (ONG) de David Hertz e da jornalista Alexandra Forbes.

‘‘Acreditamos na transformação social através da comida’', descreve o Instagram da página, que você pode acessar clicando aqui. O funcionamento conta com renomados cozinheiros que fazem refeições gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Além disso, o projeto também consegue fazer a distribuição de marmitas, em média, 2.500 por semana, com produtos, por exemplo, que são comprados por meio de doações. Se você gostaria de fazer parte, também é possível, por meio do formato de arrecadação do Refettorio Gastromotiva.

Isso porque eles cobram R$ 49 para entregar ao consumidor uma alimentação completa, que inclui entrada, prato principal e sobremesa, pelos horários que iniciam às 11h30 e vão até 15h30, indo além de uma refeição diária, mas também gerando impacto social.

