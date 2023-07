Regra de restaurante londrino chamada de “gasto mínimo” é criticada nas redes sociais

No mês de agosto, Alex Dilling, do Hotel Café Royal, decidiu aumentar os preços do menu degustação, fazendo com que clientes individuais paguem o dobro do valor por suas refeições

A decisão, amplamente criticada no Twitter, está ligada ao aumento dos custos com fornecedores e à crescente escassez de pessoas em Londres uma das consequências do Brexit de acordo com portal G7.

O novo gasto mínimo significa que os visitantes individuais podem pagar um mínimo de £330 para visitar o restaurante devido ao volume de pedidos que recebem.

No entanto, o restaurante londrino confirmou que mantém de uma a duas mesas para clientes individuais para cada serviço sem o gasto mínimo. Ou seja, os clientes individuais que reservam dentro de 24 a 48 horas do horário exigido podem desviar do gasto mínimo, se essas mesas estiverem disponíveis.

Victoria Sheppard, diretora executiva do Alex Dilling no Hotel Café Royal, disse ao The Independent: “Desde que conquistamos nossas duas estrelas Michelin, a demanda por refeições individuais aumentou dramaticamente e, embora façamos todos os esforços para acomodar clientes individuais, também temos que levar em consideração os custos operacionais de nossos negócios”.

“Dito isso, estamos aumentando nosso horário de funcionamento a partir de 17 de agosto e poderemos acomodar mais clientes individuais (sem nenhum gasto mínimo discricionário). 95% de nossos clientes individuais que solicitam mesas desde que implementamos um gasto mínimo discricionário quando estamos no limite da capacidade para clientes individuais ficaram mais do que felizes em prosseguir com sua reserva, desfrutando de harmonizações de vinhos ou champanhe de vinho junto com a refeição”, acrescentou.