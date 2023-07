Rei Charles III: veja 12 alimentos proibidos no palácio ou que têm uma preparação inusitada

O Rei Charles III tem hábitos alimentares bem específicos, que incluem o consumo de frutas, verduras e legumes orgânicos e sazonais. O monarca, inclusive, tem sua própria marca de alimentos orgânicos - os Duchy Originals, que são comercializados em todo o Reino Unido.

Por conta da sua alimentação regrada algumas comidas ficam totalmente fora do seu cardápio ou são preparadas de uma forma rigorosa de acordo com o canal Stars Insiders. Seja por gosto pessoal ou em prol da saúde, veja quais alimentos estão fora do menu da realeza:

Chocolate

Sendo um dos doces mais conhecidos do mundo, o chocolate não agrada o paladar do monarca. Foto: Racool_studio/Freepik

Diferente da falecida rainha Elizabeth II, que amava tanto o doce a ponto de ter um fornecimento exclusivo, o rei Charles III não gosta de chocolate, afirma Graham Tinsley, ex-gerente da Welsh Culinary Team.

Água não engarrafada

Todos os integrantes da realeza consomem apenas água engarrafada britânica, quer estejam em viagens ou em casa. Esse é um modo de protegê-los de alguma contaminação que possa adoecê-los e impedi-los de cumprir a agenda oficial.

Continua após a publicidade

Alho

Ingrediente evitado no menu da realeza britânica. Foto: Tiago Queiroz|Estadão

Não há uma informação específica sobre o rei Charles gostar do sabor do alho ou não, mas, por conta do mau hálito que pode ocasionar, esse ingrediente é evitado.

Cebola

Assim como o alho, as cebolas raramente são usadas nas cozinhas reais para evitar o mau hálito. Existem raras ocasiões em que são utilizadas, mas em pequenas quantidades.

Foie gras

Feito do fígado hipertrofiado de um pato ou ganso, o Rei Charles se recusa a comer a iguaria por questões éticas. Inclusive, ele o baniu totalmente da cozinha real.

Continua após a publicidade

Cookies

O monarca só consome os biscoitos pré-aquecidos a uma certa temperatura.

Café

O café, para o rei, não pode ser forte forte, e essa é uma exigência em seu menu.

Chá

Foto: Joshua Bright|NYT

Existem regras para cada tipo de chá consumido pelo rei, e elas vão desde os tipos de adoçante até a disposição da alça da xícara e da colher no momento de servir.

Continua após a publicidade

Laticínios

O rei Charles III não se alimenta de nenhum tipo de laticínio um dia por semana como forma de apoiar a sustentabilidade e o consumo ecológico.

Carne e peixe

Com o mesmo intuito de apoiar a sustentabilidade, o monarca não se alimenta de carne e peixe dois dias por semana. Isso foi revelado em entrevista ao BBC Breakfast em 2021.

Mariscos e carnes mal passadas

Mesmo não sendo uma regra, a realeza é recomendada a evitar mariscos e carne crua, já que são pratos que podem causar intoxicação alimentar se não forem preparados corretamente. O rei, no entanto, consome em algumas oportunidades.

Ovos cozidos

Continua após a publicidade

Excelente fonte de proteína, o ovo é um alimento consumido diariamente pelo rei britânico Charles III aos cafés da manhã. Foto: Myriams/Pixabay.com

O rei também é peculiar no consumo de ovos. Para ele, o ovo do café da manhã deve ser fervido por exatamente quatro minutos para garantir uma gema perfeitamente líquida.