Relembre a 2ª melhor marca de pão de alho eleita em 2023

Em termos de churrasco, se tem um item que fica lado a lado com a carne na questão de favoritismo dos convidados é o pão de alho. Sua alta popularidade, inclusive, é um dos motivos pelo qual é tão fácil encontrá-lo em versões pré-prontas empacotado à venda em açougues e supermercados.

Pensando em auxiliar os que optam pela praticidade do industrializado a encontrarem os melhores produtos possíveis, o Paladar realizou mais uma edição do Paladar Testou, selecionando seis dos principais selos do comércio e submetendo suas amostras à avaliação de cinco especialistas.

Para se obter resultados com o mínimo de parcialidade possível, os pães de alho servidos ao júri foram identificados apenas por números, e todos eram da versão baguete, no sabor tradicional. Os critérios levados em consideração foram sabor, aroma, aparência e quantidade de recheio.

O teste resultou em um ranking, cujo segundo lugar foi ocupado pela marca Swift, que oferece um pão de alho com recheio cremoso, sabor agradável de alho fresco, crosta dourada e um toque de acidez.

