Relembre a 3º melhor marca de leite condensado avaliada em 2023 pelo Paladar

Leite condensado é quase que uma paixão nacional, ainda mais quando dá origem a um dos doces mais famosos do Brasil: o brigadeiro. Mas se engana quem acha que leite condensado é tudo igual e que qualquer marca serve para fazer o doce tão adorado pelos brasileiros.

Pensando nisso, o Paladar preparou um teste às cegas com jurados convidados para avaliar oito marcas de leite condensado encontradas nos supermercados.

Os especialistas receberam uma panela com o leite condensado e prepararam uma receita de básica de brigadeiro para testar as condições do insumo, como sabor, textura e aparência.

Para os jurados, a marca Qualitá ficou em terceiro lugar. O leite condensado integral teve uma boa performance na panela durante o preparo do brigadeiro e o produto final apresentou uma textura muito boa. O ponto de enrolar também ficou perfeito.

