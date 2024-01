Relembre a melhor marca de Airfryer eleita em 2023 por Paladar

Pela quantidade de opões disponíveis, podemos nos sentir em dúvidas sobre qual modelo de Airfryer escolher. Para te ajudar nisso, um júri especializado separado pelo Paladar testou várias marcas do mercado e formou um ranking, elegendo a Oster em primeiro lugar.

Por meio de critérios como potência, capacidade de cesto, tecnologia e custo-benefício, o júri destacou qualidades desse equipamento como o painel digital e principalmente a entrega de receitas macias por fora e crocantes por dentro.

Pensando em benefícios, a Airfryer também vai te proporcionar a ingestão de alimentos sem que a receita passe pelo processo de imersão na fritura em óleo - o que é mais saudável. Além disso, o prato vai continuar com a textura agradável em cada mordida e favorecer os temperos dispostos.

Quer ver mais detalhes do teste e conhecer a posição de outras marcas? Leia a matéria de Danielle Nagase e relembre quais as particularidades das demais fritadeiras elétricas. Para saber qual o valor e aonde comprar, leia as indicações e descrições do Estadão Recomenda sobre o mesmo produto.