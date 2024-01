Relembre as 3 melhores águas de coco avaliadas pelo Paladar em 2023

Água de coco direto da fruta ou mesmo as versões industrializadas vendidas nos supermercados é uma delícia. A versão original desta água é encontrada com facilidade em praças, parques e praias, fazendo parte da vida de muitos brasileiros - principalmente nos dias mais quentes.

Pensando nisso, o Paladar decidiu testar algumas das marcas de água de coco mais encontradas nos supermercados. Jurados convidados avaliaram nove marcas do produto às cegas e definiram um top 3 com as melhores águas, confira:

As melhores águas de coco do mercado:

VILLA PIVA DO BEM RIO

A primeira colocada no ranking, a Villa Piva trouxe um sabor leve e muito próximo da água de coco natural. O rótulo foi avaliado como bastante bom, com poucos ingredientes.

Segunda colocada no ranking, a marca Do bem foi avaliada como uma água de coco de sabor leve e agradável, levemente cítrico, com pouco gosto residual, bem próximo ao produto natural.

A marca Rio ficou em terceiro lugar e foi apontada como uma água de coco de sabor leve, adocicado e que lembra muito a da água de coco natural. O ponto fraco do produto foram os aditivos e frutose em pouca quantidade, além da adição de açúcar.

Para saber o ranking com todas as águas de coco testadas pelos especialistas, leia a matéria completa.