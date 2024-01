Relembre as 3 melhores marcas de mussarela do mercado eleitas por Paladar

A mussarela fatiada é um dos queijos mais amados pelos brasileiros e faz parte do cotidiano das pessoas. O derivado lécteo também costuma ser usado em receitas, como lasanha e parmegiana, integrando grande parte das refeições diárias.

Por isso, o Paladar resolveu fazer um teste com as mussarelas mais vendidas nos supermercados e atestar a qualidade desses produtos. Um time de jurados foi convidado para realizar a prova de 9 marcas do queijo.

O teste foi realizado às cegas com fatias de mussarela fria, direto da embalagem, e também com o queijo aquecido em um sanduíche simples, com duas fatias de mussarela no pão de forma sem casca. Após a avaliação, os especialistas definiram um top 3 com as melhores mussarelas do mercado, confira:

As melhores mussarelas do mercado:

Lac Lêlo Scala Aviação

A Lac Lélo foi a mussarela campeã por apresentar boa textura, ser cremosa na boca e bem equilibrada no sal. O derretimento também agradou os jurados. O sabor foi eleito o melhor entre os outros produtos testados.

Em segundo lugar, a marca Scala mostrou uma mussarela clarinha e de boa aparência, que conquistou os jurados pelo sabor lácteo e marcante.

Para fechar o top 3, a Aviação foi eleita como a terceira melhor mussarela. O produto apresentou sabor marcante e aroma de leite. O sal estava no ponto correto e derreteu bem dentro do sanduíche.

Para saber a posição de todas as marcas testadas pelos especialistas, leia a matéria completa.