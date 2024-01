Relembre o melhor ovo de Páscoa crocante eleito em 2023 pelo Paladar

Com a chegada do novo ano, para aqueles que já estão pensando em ovos de Páscoa, que tal relembrar o teste do Paladar de 2023 que ranqueou os chocolates? Na época, foram garimpados 50 ovos com diversos sabores de marcas artesanais e representantes da grande indústria.

Os chocolates foram avaliados às cegas por um time de jurados convidados.

Um dos sabores selecionados para a degustação foi o crocante, que traz a sensação de crack crack misturada com a cremosidade da casca e recheio do ovo.

Para os especialistas, o melhor ovo de Páscoa crocante foi o da chef Renata Arassiro. A receita dela conta com uma casca ao leite (41% cacau) recheada de chocolate branco caramelizado Carma Gold Quintin, que tem notas de doce de leite. O recheio também leva paçoca, amendoins crocantes, creme de amendoim e biscoitos.

Para saber a posição de todos os outros ovos de Páscoa testados pelo Paladar, leia a matéria completa aqui.