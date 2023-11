Relembre o panetone que virou sensação em 2021 e aguarde as surpresas de dezembro

No final do ano, é importante ter chocotones e panetones. Em 2021, especialistas do Paladar examinaram cuidadosamente os produtos disponíveis no mercado, considerando a textura, umidade, cheiro e sabor da massa. Eles também avaliaram a quantidade e qualidade das frutas ou chocolates, bem como a aparência dos pães festivos.

Na época, o panetone da padaria do Tuju foi o grande vencedor. Ele tem massa de fermentação natural com cascas de laranja e de limão-siciliano, além de uvas passas e pedacinhos de chocolate branco da Mission Chocolate. De textura macia e bem amarelinha, apresenta uma boa distribuição de frutas. Com aroma levemente alcoólico, sabor agradável, complementado pela farinha de amêndoas e o açúcar perolado da cobertura.

Teste de panetone do paladar Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O ranking de 2023 já está sendo preparado, e, em breve, estará disponível para avaliação. Ele será divulgado nos dias 7 e 8 de dezembro. Não perca

Receitas testadas e aprovadas

