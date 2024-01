Relembre qual foi a 2ª melhor manteiga eleita por Paladar

Com o título ‘A nata do leite: as melhores manteigas dos supermercados’, a matéria, escrita por Renata Mesquita, revelou que a marca La Serenissima alcançou o segundo lugar nas sete posições avaliadas por um um júri especializado em manteigas.

No teste, o produto foi colocado à prova com outros 11 exemplares do mesmo tipo e conseguiu entregar o sabor adocicado e lácteo, além da sua textura firme que não deixou de apresentar cremosidade.

Por causa dessas características, a La Serenissima atendeu aos requisitos de qualidade de uma manteiga e acabou agradando aos jurados e rendendo elogios. Portanto, a marca ficou atrás apenas da President e formou o pódio com a Paysan Breton em terceiro lugar.

Assim como os demais testes do Paladar, os especialistas fizeram a degustação às cegas e utilizaram apenas produtos que não levam sal em sua composição, com a justificativa de que teria mais eficácia avaliar as versões puras.