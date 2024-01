Relembre qual foi eleita a 2ª melhor marca de AirFryer do mercado

Um dos eletrodomésticos que se tornou essencial na maioria das cozinhas brasileiras é a fritadeira a ar (também chamada de AirFryer), por ser portátil e capaz de cozinhar diversos alimentos, como vegetais e carnes.

O crescente uso do aparelho fez com que diversas marcas e versões surgissem no mercado, variando tamanhos, cores, preços e também nível de qualidade. Por isso, pensando em auxiliar você, leitor, a fazer uma boa escolha na hora da compra, o Paladar Testou promoveu uma avaliação com júri especializado de marcas desse aparelho.

O teste avaliou oito marcas diferentes de AirFryer, e o 2˚ lugar do ranking foi ocupado pelo modelo Philips Walita RI9217, com 1.425W de potência e 4,7 litros de capacidade. O eletrodoméstico só não alcançou o primeiro lugar pela grade do cesto, que deixou parte da pele do frango grudada.

Confira o ranking completo e os detalhes da avaliação dos jurados na matéria ‘Qual a melhor AirFryer do mercado?’, por Danielle Nagase, que pode ser lida na íntegra aqui.