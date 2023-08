Renomado restaurante com 2 estrelas Michelin anuncia que vai fechar as portas

Depois de 56 anos de funcionamento, o restaurante de alta gastronomia francesa clássica inaugurado pelos irmãos Michel e Albert Roux em Mayfair, no centro de Londres, que acumula duas estrelas Michelin, encerrará oficialmente suas atividades.

Na última sexta-feira (18), o chef Michel Roux Jr, que comanda o estabelecimento desde 1991, anunciou a decisão em suas redes sociais, afirmando que, mesmo fechado, o legado do Le Gavroche permanecerá vivo.

“Essa não foi uma decisão leve a ser tomada. O Le Gavroche significa muito, não apenas para mim e para a família Roux, mas para o vasto time [de funcionários do] Gavroche e vocês, nossos clientes, que se tornaram parte da nossa família ao longo dos anos”, disse o chef em um trecho do post.

De acordo com a publicação, a escolha foi feita para que Michel pudesse passar mais tempo com sua família, e, a partir de novembro, ele promoverá jantares comemorativos de despedida, que durarão até janeiro, mês oficial de fechamento do restaurante.