Requeijão: aprenda a fazer a versão caseira de maneira simples

Utilizado em diversas refeições ao longo do dia, desde o café da manha, lanche da tarde ou até mesmo compondo receitas para o almoço e o jantar, o requeijão é um dos muitos subprodutos do leite que se encontram à venda nas áreas refrigeradas de todos os supermercados.

De fato, a versão industrializada é saborosa e prática para o dia a dia, mas você sabia que é possível fazer o produto do zero na cozinha de casa? Ao contrário do que se pensa, fazer requeijão não é um processo difícil, muito menos demorado, e pode ser uma alternativa mais saudável por não conter conservantes.

Para prepará-lo em casa, bastam apenas 5 ingredientes: leite integral, sal, suco de limão, manteiga e creme de leite fresco. Raphael Vieira, chef do 31 Restaurante, ensina o passo a passo completo na matéria ‘Requeijão caseiro vapt-vupt’. Leia na íntegra aqui.