Requeijão: quais são as 3 melhores marcas do mercado? Relembre teste

Características como firmeza da massa, aroma, sabor e aspecto visual foram fundamentais para definir quais são as três melhores marcas de requeijão eleitas por Paladar no ano passado, sendo elas: Crioulo, Aviação e Poços de Caldas - nessa mesma ordem.

Para que você garanta uma compra com custo-benefício e atributos de valor, convidamos um júri especializado para avaliar 12 exemplares de requeijão, às cegas, e definir os melhores, como explica a matéria de Chris Campos.

1˚ lugar: Crioulo

Carregando a nota 9 pelas suas particularidades, a Crioulo se destacou pelo aroma de leite e uma textura cremosa considerada ‘’perfeita’', além do sabor que se torna suave no paladar e mostra o equilíbrio do sal na composição.

2˚ lugar: Aviação

Alcançando o segundo lugar no pódio das três melhores, a marca se destacou por relembrar um requeijão artesanal, além de entregar um sabor agradável e aroma defumado.

3˚ lugar: Poços de Caldas

Por fim, a Poços de Caldas ocupou o terceiro lugar no ranking pelo aspecto visual e texturas formando um conjunto de qualidade. Além disso, os especialistas citaram durante a degustação que o seu sabor remete ao amanteigado e traz sal “no ponto”.