Requeijão: qual é a 2ª melhor marca do mercado de acordo com especialistas?

O requeijão é um dos muitos subprodutos do leite e consumido com frequência em receitas como sanduíches, pães na chapa e outras delícias para conferir mais cremosidade ao resultado final. O produto pode ser feito em casa, mas os que prezam por mais praticidade no dia a dia podem obtê-lo facilmente na maioria dos mercados brasileiros.

Com o objetivo de auxiliar o consumidor a investir em um produto de qualidade por um preço que valha a pena, o Paladar reuniu um time de especialistas para testar e avaliar 12 marcas de requeijão industrializado, levando em consideração critérios como sabor, aroma, firmeza e aparência.

As amostras degustadas receberam pontuações de 1 a 10, e, entre elas, houveram grandes destaques, como é o caso do requeijão Aviação. A fabricante emplacou nas áreas refrigeradas dos supermercados um produto industrializado com uma textura muito similar à versão tradicional, com aroma defumado e uma acidez agradável.

Para os jurados, a marca só não alcança a primeira posição da lista por apresentar um sabor um pouco mais salgado em relação aos demais requeijões testados.

Para conferir o ranking completo, com as nove marcas restantes, leia na íntegra a matéria ‘Qual o melhor requeijão do mercado?’, por Chris Campos.

