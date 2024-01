Requeijão: qual foi a 2ª melhor marca do mercado eleita por Paladar?

Uma degustação às cegas realizada pelo Paladar contando com um júri especializado avaliou as melhores marcas de requeijão que aparecem como as mais vendidas do mercado. Com isso, a Aviação alcançou o segundo lugar no pódio, compondo o ranking com os outros 12 exemplares.

Somente atrás da Crioulo e completando a lista das três mais sucedidas com a Poços de Caldas, a marca se destacou por relembrar um requeijão artesanal e entregar um sabor agradável e aroma defumado.

Para este resultado, nomes como Falco Bonfadin, Fernando Oliveira, Mônica Resende, Tatiana Damberg e Rodrigo Augusto formaram o time de 5 especialistas responsáveis por avaliarem quesitos do aspecto visual, firmeza da massa, aroma e principalmente sabor.

Se você se sente em dúvida sobre qual marca comprar para ter a qualidade de um requeijão na sua casa, pode sanar os seus questionamentos lendo a matéria completa de Chris Campos e ficando por dentro de detalhes.