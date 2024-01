Requeijão: qual foi a 3ª melhor marca eleita em 2023?

O Paladar reuniu especialistas para avaliar as melhores marcas de requeijão do supermercado, elegendo a Poços de Caldas em terceiro lugar.

Para isso, o júri especializado, formado por 5 pessoas, definiu que aroma, sabor e textura seriam os critérios para colocar à prova os 12 exemplares de requeijão: foram avaliadas versões comuns que levam leite de vaca na composição.

Fechando o pódio com Crioulo e Aviação, a Poços de Caldas entregou textura “perfeita”, aspecto visual “bom” com coloração amarelada e sabor com toques amanteigados, além do sal “no ponto”, como definiram os especialistas na matéria escrita por Chris Campos. Leia a matéria completa clicando aqui.