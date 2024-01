Requeijão: qual foi a melhor marca de todas eleita pelo Paladar?

Entre as 12 marcas de requeijão tradicional encontradas no supermercado, a Crioulo conquistou o primeiro lugar no quesito qualidade, de acordo com especialistas convidados por Paladar.

Na matéria escrita por Chris Campos, a marca recebeu elogios dos jurados por sua cremosidade e textura consideradas “perfeitas”, além do aroma de leite envolvente e o equilibro de sal em sua composição.

A conclusão aconteceu durante uma degustação às cegas, onde as amostras não foram identificadas. Mesmo assim, foram avaliadas em critérios como firmeza da massa, aspecto visual, aroma e, acima de tudo, sabor. Leia o conteúdo completo.