Respiração de astronauta, água e fermento são ingredientes para refeições em Marte; entenda

Será que existe ingredientes especiais para preparar uma refeição durante uma viagem a Marte? Para o Stafford Sheehan, finalista do Deep Space Food Challenge, patrocinado pela NASA, os produtos são bastante simples e poderiam ajudar a tornar mais viável a exploração do planeta e do espaço profundo.

O participante do programa disse à NPR que seriam necessários apenas “respiração de astronauta, água, fermento, eletricidade e um rolo de massa”.

Sheehan diz para colocar ar, água e fermento na máquina desenvolvida por ele, esperar cerca de duas horas e pronto: um shake de proteína com fermento texturizado que pode ser seco e enrolado em macarrão ou tortilhas. (É aqui que entra o rolo de massa.)

Em 2017, Sheehan inventou um processo que pode transformar dióxido de carbono em álcool, que pode então ser transformado em vodca, perfume e fermento. A sua empresa, a Air Company, que fundou com o seu amigo Gregory Constantine, está agora na terceira e última fase do concurso internacional para criar tecnologias alimentares inovadoras e revolucionárias para missões espaciais de longo prazo.

Os produtos alimentares têm de exigir poucos recursos e produzir poucos resíduos, sendo ao mesmo tempo seguros para consumo, nutritivos e saborosos.

