Restaurant Week oferece refeições completas por preço popular em 200 estabelecimentos; saiba mais

Nesta quinta-feira (28), em São Paulo, começou o 31° Restaurant Week, oferecendo menus específicos por preços mais acessíveis, e as refeições incluem entrada, prato principal e sobremesa.

Ao todo, 200 restaurantes espalhados pela grande São Paulo participam da iniciativa que, desta vez, é inspirada na riqueza e diversidade dos biomas brasileiros, e são eles de culinária mediterrânea, italiana, vegana, oriental, entre outras, localizados em regiões como Embu das Artes, Granja Viana, ABC, Alphaville e centro.

Os menus com preços exclusivos ficará disponível somente até o dia 04 de outubro. Os almoços do cardápio simples custam R$ 54,90 e jantares, R$ 69,90; já os do cardápio plus custam R$ 68,90 e R$ 89,90; por fim, o cardápio mais sofisticado oferece refeições por R$ 89 e R$ 109.

Para conferir a lista completa de restaurantes participantes, confira a matéria ‘Restaurant Week tem almoço completo por R$ 54,90; com direito a entrada, prato principal e sobremesa’, por Helena Gomes. Acesse aqui.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Almoçar ou jantar fora nos próximos dias pode ser algo fora de cogitação para você, mas nem por isso deve-se abrir mão de refeições saborosas, certo? Varie seu cardápio em casa através das receitas exclusivas do Paladar, disponíveis aqui.