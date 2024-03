Restaurante árabe de Pinheiros prepara menu especial para a Páscoa

Embora o bacalhau e diversas variedades de pescada sejam típicos na ceia de Páscoa, um restaurante especializado em culinária do Oriente Médio decidiu inovar com um menu exclusivo para a ocasião.

Sob a liderança do chef Fred Caffarena e da gastróloga Talita Silveira, o Make Hommus. Not War, localizado na Rua Oscar Freire, em Pinheiros, oferecerá reservas para o almoço de domingo (R$ 129 por pessoa), colocará a partir do dia 29 de março o prato especial hommus de bacalhau (R$ 58) e disponibilizará a opção de encomendar a ceia.

Entre os pratos salgados, destacam-se o Pão Pita na brasa, Tyropitakia, um folhado de queijo, Choriátiki saláta, a salada refrescante com tomate e pepino e o frango orgânico Kotopoulo lemonato, entre outras delícias.

Para quem gosta de sobremesas, o cardápio especial inclui o tradicional biscoito grego de mel, laranja e nozes, chamado Melomacarona, além do Pagotó, um sorvete de mastika com pão doce pascal.