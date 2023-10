Restaurante causa alvoroço na web ao servir torta de frango com cabeça; veja vídeo

Entre os salgados, uma torta recheada com frango desfiado bem temperado e requeijão ou catupiry pode ser uma opção deliciosa e, de certa forma, leve por levar apenas o corte do peito do frango como ingrediente principal. No entanto, até isso pode ser variado por mãos e mentes criativas.

Um exemplo dessa modificação cujo juízo de valor fica a critério de quem experimenta é o quitute feito no restaurante Fowl, que é uma espécie de loja temporária do requintado estabelecimento londrino Fallow. A casa anda chamando a atenção nas redes por seu cardápio nada comum, que entre as muitas iguarias, oferece uma torta recheada com asas, pés, coração, fígado e guarnecidas do frango, decorada delicadamente com nada menos do que a cabeça da ave espetada no meio.

O salgado de nome Le Grand Coq está a venda por 22 libras esterlinas (o equivalente a R$ 135,52 na cotação atual), de acordo com as informações da revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios, e não é a única polêmica do menu criado para reduzir o desperdício de comida aproveitando até as partes menos utilizadas do animal. Há também o Chicken Leg Corn Dog, que consiste em uma coxa de frango servida com o pé.

