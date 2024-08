O restaurante Kitchin oferece um menu degustação com uma das grandes iguarias da gastronomia japonesa: o atum bluefin. Conhecido como o “rei dos atuns”, é muito mais raro e tem a carne mais macia, devido ao maior teor de gordura, e poderá ser provado em um omakase (menu à escolha do chef) com direito a sashimis, sushis e temaki de bluefin entre os dias 20 e 23 de agosto.

Tanto em sashimis quanto em sushis, haverá três cortes especiais de um bluefin de 150 quilos trazido do Mar Mediterrâneo. Um deles é da barriga, parte mais gordurosa e valorizada do peixe (otoro); outro da parte mais magra e de coloração vermelha mais intensa dele (akami) e um corte intermediário, com equilíbrio perfeito entre gordura e carne (chutoro).

Para finalizar, um temaki de bluefin com folha de shissô e pasta de umê, a ameixinha japonesa. O menu será servido apenas na unidade do restaurante japonês Kitchin no Itaim Bibi e custará R$ 380 por pessoa.

Onde

Kitchin - Itaim Bibi

PUBLICIDADE

R. Iaiá, 83 - Itaim Bibi

Instagram: @restaurantekitchin