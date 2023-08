Restaurante de Curitiba terá “filé dos Flintstones” folhado a ouro no Dia dos Pais

Tomahawk folheado a ouro. Foto: Via Instagram/@oxroom_steakhouse

Aberto há quatro anos em Curitiba (PR), o restaurante OX Room Steakhouse apresenta cardápio exclusivo e luxuoso para os dias 12 e 13 de agosto, disponível para almoço e jantar, em comemoração ao Dia dos Pais.

O chef Fred Lopes será o responsável por preparar um Tomahawk, corte de carne conhecido como “filé dos Flintstones”, folheado a ouro, inspirado nas criações do chef turco Salt Bae.

“Vamos cuidar com toda a atenção do preparo do Tomahawk, assegurando que cada mordida seja uma explosão de sabores e texturas incomparáveis. A suculência da carne e a maciez impecável proporcionam um verdadeiro banquete digno da realeza”, explica Fred, segundo o jornal Bem Paraná.

Para acompanhar a carne requintada, a casa oferece cinco acompanhamentos diferentes, que incluem arroz biro-biro, com bacon, ovos, onion rings, farofa de ovos OX, que é feita com uma combinação entre duas farofas e especiarias, salada OX, composta por batatas cozidas com ervas finas, maionese, milho verde, purê assado de batatas e milho verde com manteiga de ervas na brasa.

O prato com dois acompanhamentos estará disponível por R$ 299. O estabelecimento exige reservas, que podem ser feitas via WhatsApp através do número (41) 99779-3354.

