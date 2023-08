Restaurante de Sabrina Sato recebe críticas por risco sanitário

As tiras de salmão presas com mini pregadores de madeira no varal servidas nos restaurantes da franquia Peixe ao Cubo Lab, de que a apresentadora Sabrina Sato é sócia, foram alvos de críticas nas redes sociais.

O espaço foi inaugurado este mês, visando promover experiências gastronômicas nada convencionais. Um dos vídeos de divulgação foi compartilhado no Twitter e gerou uma onda de críticas sobre o uso da madeira que, em contato direto com o alimento, pode ser foco de contaminação.

Em entrevista à Pequenas Empresas e Grandes Negócios, a nutricionista e CEO da Nutri Mais Assessoria em Nutrição Cynthia Papa explica que o material facilita a proliferação de bactérias. “A madeira é um veículo de contaminação cruzada porque é um material poroso, de difícil higienização, onde a proliferação de bactéria é muito possível. Pode-se inovar, mas é preciso garantir as boas práticas e cumprir a regulação sanitária”, afirma.