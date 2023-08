Restaurante do Rio de Janeiro anuncia Festival das Ostras; veja preços

Ostras com limão e vinho branco. Foto: Via Freepik

Neste fim de semana, nos dias 05 e 06 e agosto, o restaurante Vino! promove o Festival das Ostras na unidade de Copacabana (RJ).

De acordo com o Extra, as ostras frescas são servidas em pratos com 6 unidades, acompanhando vinagrete, limão e sal, e custam R$ 55. Há também a versão gratinada com creme de queijo por R$ 69. No sábado, a promoção é válida até meia noite, já no domingo, das 11h30 às 18h.

A casa também é uma boa opção para experimentar vinhos sem ser excessivamente formal. Nela você pode contar com a ajuda e as sugestões dos atendentes para harmonizar a bebida aos pratos servidos ou apenas escolher o que desejar.

