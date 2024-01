Restaurante elabora fila de espera inusitada e imagem viraliza na internet

Os meses de dezembro e janeiro são marcados com altas temporadas para certos destinos no Brasil, como é o caso de algumas cidades no Estado da Bahia, entre elas a litorânea Caraíva, que tem sido movimentada por centenas de turistas ao longo dos últimos dias.

Isso tem se refletido diretamente em hotéis e principalmente restaurantes, cujas filas quilomêtricas têm feito clientes esperarem por horas para conseguir fazer uma refeição. Um dos estabelecimentos em que isso aconteceu foi o Koa Bar, que teve de criar uma alternativa para lidar com a superlotação do local.

A ideia adotada com o intuito de garantir o mínimo de conforto para quem aguarda por horas para entrar no restaurante é de formar fila com o chinelo das pessoas, assim elas não precisam ficar em pé, e ainda têm a garantia de que a fila não está sendo furada.

O caso é tão inusitado que viralizou na internet através dos registros postados na última segunda-feira (8) na página de chamada Perrengue Chique no Instagram; confira