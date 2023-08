Restaurante paulista oferece bisteca 24 horas por dia e é possível ver clientes degustado do prato às 3 horas da manhã. Foto: Taba Benedicto | Estadão

Um restaurante na capital paulista ficou reconhecido por servir bistecas suculentas 24 horas por dia. De acordo com o chef do restaurante, eles são responsáveis por servir o prato há 46 anos e o segredo é o corte único da casa.

A chave do preparo é dar um talho lateral, depois inserir o alimento no espeto e temperar com sal fino. Depois, o espeto vai para a brasa e fica grelhando. Para tirar, comprima com a faca e retire do espeto.

Mesmo às 3 horas da manhã, é possível degustar a bisteca no restaurante. A qualidade é a mesma servida durante o dia. O prato é servido com salada de repolho, queijo muçarela de búfala, cebola, pão e batata portuguesa.