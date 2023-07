Restaurante faz homenagem ao jogo GTA na Comic Con e se dá mal

Restaurante inspirado em GTA gera problemas com a empresa do jogo Foto: REUTERS/Mike Blake

A edição de 2022 da Comic Con em San Diego, na Califórnia, Estados Unidos, deu o que falar. O evento é sempre muito aguardado por todos os que curtem o mundo geek. Os fãs participam da Comic Con para conhecerem os lançamentos do próximo ano e aproveitarem as ativações das empresas.

O restaurante Smokin J’s BBQ, que une o KFC e o Taco Bell, quis homenagear um jogo. Então, decidiu assumir, na edição passada, a forma do fast food do jogo GTA, conhecido como Cluckin’Bell. A versão pode ser encontrada nos jogos GTA San Andreas, GTA 4 e 5. O fast food serviu hambúrgueres de frango e tacos, além disso, os funcionários ficaram vestidos de amarelo - assim como no jogo.

De acordo com o portal ING Brasil, a Take-Two, empresa responsável pela Rockstar Games, não gostou do que viu. Após a iniciativa, ela quis proibir o retorno do restaurante para a edição da Comic Con de 2023. Porém, o Smokin J’s BBQ, não se intimidou com a ordem judicial e apresentou um novo conceito.

O restaurante surgiu na Comic Con com o nome “Don’t Cluckin’Tell”, uma paródia da antiga criação. Com essa mudança, o estabelecimento espera não sofrer uma nova punição da Rockstar.