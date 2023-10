Restaurante francês em SP revela menu luxuoso para voos privados

O renomado restaurante francês Caviar Kaspia, situado no Shopping Jardins em São Paulo, agora oferece uma experiência gastronômica exclusiva no ar com seu novo programa “Kaspia On Board”. Esta iniciativa única na América do Sul permite que os apaixonados pelo restaurante desfrutem de um menu especial durante voos fretados e particulares.

Os pratos são cuidadosamente preparados, embalados e acompanhados de instruções detalhadas para os comissários de bordo, assegurando uma experiência culinária de alta qualidade nas alturas. O cardápio exclusivo foi criado pela chef do Kaspia Brasil, Fabiana Agostini, que considerou meticulosamente todos os detalhes.

Segundo a Forbes, o menu inclui um couvert de pães frescos, seguido por canapés de mousse de salmão. Os snacks são igualmente deliciosos, apresentando o “pain et crabs” (minipães de batata recheados com mix de centolla e lagostim, acompanhados de raiz-forte e abacate) e o salmão defumado, servido sobre blinis e acompanhado de creme azedo. Cada item foi selecionado para suportar o processo de transporte e garantir uma experiência gastronômica de alta qualidade durante o voo.

A equipe do restaurante preparou cuidadosamente cada prato, garantindo que eles sejam servidos com perfeição mesmo em ambientes de aviação. Agora, os passageiros em voos fretados e particulares podem desfrutar do sabor autêntico do Caviar Kaspia e da sofisticação culinária em cada mordida, tornando suas viagens ainda mais memoráveis e deliciosas.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.