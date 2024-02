Restaurante Imakay lança nova carta de drinques; confira destaques

Uma seleção de 14 novos drinques exclusivos agora faz parte do cardápio do restaurante Imakay, situado no bairro Itaim Bibi (SP). O ambiente, elegante e personalizado, combina as melhores características das especiarias japonesas com apresentações de pratos e sabores refinados do menu.

Agora, as composições foram aprimoradas entre destilados japoneses e a experiência da harmonização com as opções do cardápio, como pontuado pelo criador Kevin Cavalcante na matéria de Fernanda Meneguetti.

Entre os destaques, o Saitama (R$ 69) merece menção, contendo até flores comestíveis entre os ingredientes, assim como o Sunomono Sour (R$ 42), com uma mistura incluindo salada de pepino, e o Nippon (R$ 44), com pó de nori e katsuobushi salpicado.

Embora as junções sejam predominantemente líquidas, incluindo xaropes, gins, vodcas, espumantes e outros, o que se destaca são os ingredientes diferentes. Leia o conteúdo completo para saber mais.