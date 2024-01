Restaurante italiano abre nova unidade no Rio de Janeiro; veja preços

O Heaven Cucina, agora presente no Shopping Tijuca, traz para o Rio de Janeiro a união da autenticidade italiana e as inovações contemporâneas da Chef Heaven. Desde a sua entrada, o ambiente se destaca pela elegância, mesas cuidadosamente dispostas, e uma notável exibição de garrafas de bebidas.

No entanto, o verdadeiro encanto do restaurante está na beleza dos pratos e diversidade do cardápio. De acordo com o portal GZH, o Espaguete Carbonara (R$ 89) é a estrela da casa, apresentando a combinação da massa artesanal com farofa de brioche, gema de ovo caipira, bacon e ciboulette.

Outro ponto alto é o almoço executivo, divulgado no Instagram do estabelecimento. Pelo valor de R$ 89, os clientes podem desfrutar de uma experiência completa, que inclui a entrada, o prato principal e a sobremesa.