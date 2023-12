Muitos adoram um restaurante à beira-mar. A brisa, o sol e a paisagem paradisíaca são sempre uma delícia, acompanhado de boa comida, então, nem se fala! O Ithaa Undersea leva essa experiência a outro nível, o restaurante está no fundo do mar!

Localizado na ilha Rangali e é o primeiro restaurante que fica embaixo d’água. A vista panorâmica do fundo do Oceano Índico é uma grande atração, mas não se engane, a comida também é hit por lá! O chef italiano Marco Amarone assina dois menus: o de almoço em quatro etapas e o de jantar com seis. Ambos têm enfoque na culinária europeia da mais alta qualidade, harmonizada com os melhores vinhos do mundo.

Essa experiência toda sai a 320 dólares por pessoa, aproximadamente 1.560 reais, entrando para os Top10 restaurantes mais caros do mundo, em nono lugar. Quer conhecer o restante da lista? Confira aqui!