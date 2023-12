Restaurante Ocyá encanta com gastronomia à beira-mar e diversidade no prato

‘’Para nós, o mar é a mãe da vida, aquela que nos protege, que nos dá forma e nos alimenta’', está escrito na descrição do restaurante Ocyá, que fica localizado na Barra da Tijuca (RJ), depois que você pegar um barquinho-táxi e chegar na Ilha Primeira.

Na localidade, o que logo chama a atenção é que o restaurante é à beira da água, em um espaço considerado livre, com a decoração mais rústica e envolvendo a natureza, sendo ideal para um almoço com a família ou um jantar com amigos.

Falando agora sobre o cardápio, toda a cozinha conta com a especialidade do chef Gerônimo Athuel traz uma gama de diversidades que oferece peixes e frutos do mar frescos, ambos misturados com técnicas modernas de cura, maturação e defumação.

Como entrada, você pode escolher entre opções cruas, como o sashimi de peixe branco maturado, ponzu, chilli oil e crispy de escama (R$ 59), na brasa, como o peixe maturado crocante, com aioli de salsa com limão (R$ 76) ou crocantes, a exemplo o pastel de camarão cremoso (R$ 39).

Para o prato principal, há opções para toda a família, como o arroz caldoso de pescador com mix de folhas, camarão, polvo, cula, mexilhão, manjericão, finalizados com manteiga de camarão (R$ 97), além de outras no mesmo estilo.

Nessa linha, ainda há opção infantil, com arroz, peixe empanado e fritas (R$ 48) ou até vegetarianas (R$ 62), que inclui arroz de brócolis, queijo granna padano, legumes e farofa crocante de manjericão.

Dá para experimentar também os drinques autorais, com gin, vodca, limão, frutas ou sodas, a depender da escolha do cliente: xurriá (R$ 36), pargueira (R$ 38) ou arduíno (R$ 36). Para finalizar, as sobremesas possuem a média de R$ 30 e incluem bolos, sorvetes e seus complementos.

Ficou interessado? Você pode conferir o cardápio completo do Ocyá acessando o site aqui, que também permite a visualização de alguns pratos que dão água na boca, a diversidade de opções que envolvem frutos do mar e peixes, fotos do restaurante e muito mais. E para mas indicações de onde comer no Rio de Janeiro, confira a coluna de Patrícia Ferraz com os melhores restaurantes da cidade maravilhosa.

