Restaurante surpreende cliente que jantava sozinha; veja vídeo

Quando se trata de idas a restaurantes, é comum pensar que a ocasião serve para duas ou mais pessoas, que comparecem aos estabelecimentos para experimentar bons pratos e bebidas enquanto apreciam as companhias umas das outras à mesa. Ainda que não seja uma regra, aqueles que frequentam esses ambientes sozinhos causam certo estranhamento para alguns.

Isso pode gerar algumas situações cômicas, como no caso da estadunidense Kayla Burley, que registrou em sua conta no TikTok sua reação ao receber na mesa o pedido que havia feito, mas de um modo demasiadamente chamativo com o intuito de supostamente alegrá-la.

Em vídeo, Burley explicou que estava em uma viagem a trabalho, foi a um restaurante, solicitou uma margarita (drinque feito com tequila, limão e sal). Quando a bebida chegou em sua mesa, ela não pôde conter o riso: o copo estava colorido, repleto de decorações, com pedaços de frutas, um mini pato de borracha e nada menos do que uma grande vela soltando faíscas.

Ela brincou com a situação inesperada dizendo em legenda: “Estou literalmente em uma viagem a trabalho, pedi uma frozen margarita e recebi o presente da minha vida”. E ainda ironizou: “Devo voltar amanhã?”. O vídeo chegou a 8,4 milhões de visualizações na plataforma e continua rendendo centenas de comentários de internautas que, assim como Kayla, acharam o ocorrido hilário; confira: