Restaurante Tasca da Esquina comemora 12 anos com menu especial em São Paulo; veja preços

Referência da gastronomia portuguesa em São Paulo, o restaurante Tasca da Esquina comemora seu 12ª aniversário, que contará com menu especial. O chef português, Vítor Sobral, junto com seu restaurador Edrey Momo, decidiram chamar três chef para criar uma sequência de pratos, cada uma delas é de uma região diferente do Brasil.

De acordo com a revista Quem, a entrada do jantar começa com bolinhos de picanha e punheta de bacalhau. Depois, vem uma entrada fria de tártaro de atum cru, com manga e toque de leite de coco. Após essa etapa, chega um prato de polvo grelhado com purê de pupunha. O vatapá de bacalhau com farofinha baiana também é servido junto.

As chefs que vão marcar presença na comemoração são Flávia Quaresma (Rio de Janeiro), Mônica Rangel (Minas Gerais) e Teresa Paim (Bahia), responsáveis por compor o menu de seis passos. O menu especial ficará disponível no restaurante entre os dias 28 de julho até 27 de agosto, na unidade do Jardins. O menu sai por R$ 240 ou R$ 260 harmonizado.