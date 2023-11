Restaurante Tuju reabre em novo endereço; saiba mais

O recém-reinaugurado Tuju, do chef Ivan Ralston, reabriu após ficar três anos fechado. Agora em um novo endereço no Jardim Paulistano, em São Paulo, o restaurante traz um projeto do arquiteto Angelo Bucci, que faz um contraste entre o concreto e a natureza, com jardins verticais e iluminação natural.

O local ainda exibe um imponente adega de vidro de cinco metros, ocupando dois andares e abrigando cerca de 5 mil garrafas, com mais de mil rótulos, segundo o jornal O Tempo.

Antes, o endereço era na Vila Madalena. Os três anos que o restaurante ficou fechado serviram para o chef Ivan Ralston viajar pelo Brasil em busca de ingredientes únicos encontrados principalmente no entorno da capital paulista.

O resultado entra no menu-degustação, única opção do cardápio com dez etapas. As receitas mudam de acordo com a influência climática sobre os ingredientes, focada principalmente no efeito que as chuvas causa na produção de alimentos.

Portanto, a cada três meses, com as mudanças de estações, se alternam as receitas do chef dispostas no menu.

