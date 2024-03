Restaurantes apostam em pratos clássicos para comemorar Dia Nacional da Comunidade Árabe

Neste mês, ocorre a celebração do Dia Nacional da Comunidade Árabe. Para marcar esta data, diversos restaurantes especializados em gastronomia árabe estão organizando um cardápio especial, que vai desde receitas tradicionais até novas versões de pratos clássicos, em honra à ocasião, que tem seu ponto alto no dia 25 de março.

Os restaurantes árabes Saj e Manish promovem uma experiência gastronômica plural e autêntica do Oriente Médio. Confira mais informações abaixo:

Saj

O Saj possui quatro unidades em São Paulo com ambientes descontraídos e atmosfera jovial: Vila Madalena, Vila Leopoldina, Av. das Nações Unidas e Outlet Premium Grande São Paulo.

Entre as pedidas estão as pastas Mhammara (R$ 48 ou R$ 26 meia porção), levemente apimentada feita com pimentão vermelho e nozes, e Chancliche (R$ 47 ou R$ 24 meia porção), ricota temperada com tomates picados e salsinha, acompanhadas de Saj (pão caseiro de massa fina preparado na hora em placa metálica, finalizado com azeite e zaatar).

Para o prato principal, os Charutos vegetarianos (R$ 46 ou R$ 29 meia porção), enrolados em folhas de couve com recheio de arroz, tomate e grão-de-bico temperado é uma ótima opção. Outra sugestão é o Chish barak invertido (R$ 69), uma versão do tradicional prato árabe de capeletti de carne, com molho cremoso de coalhada, rúcula e amêndoas douradas.

Para a sobremesa, se destacam o Malabie - manjar-branco da casa coberto por compota de damasco (R$ 25), e o Bolo da Teta (R$ 27 a fatia), que faz uma homenagem à “teta”, que significa vovó em árabe.

Manish

Já o Manish, localizado no Itaim Bibi, permite uma experiência requintada em ambiente moderno, trazendo referências da arquitetura árabe desde sua fachada.

Para iniciar a experiência, a casa sugere a generosa entrada Torre de kibe cru (R$ 71). Outra opção é a pasta de Homus à libanesa (R$ 52 ou R$ 27 meia porção) que, nesta versão, vem com linguiça artesanal.

Para o prato principal, a indicação é o Kibe´Labanie (R$ 70), uma sopa de coalhada temperada com pequenos kibes dentro.

Para finalizar, são ótimas pedidas o crepe árabe doce Ataif, nas opções de nozes (R$ 19) ou nata (R$ 18), que chegam quentes à mesa e são finalizados com pistaches triturados e calda de flor de laranjeira.