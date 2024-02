Restaurantes em São Paulo usam inteligência artificial para criar pratos perfeitos; conheça

Restaurantes como Leggera Pizza Napoletana e Corrutela, localizados em São Paulo, estão demonstrando que a inteligência artificial pode desempenhar um papel importante na gastronomia.

De acordo com a matéria de Fernanda Meneguetti, ambos os locais utilizaram esse tipo de tecnologia para criar pratos inovadores.

Andre Guidon, do Leggera, incorporou a tecnologia para desenvolver a Signorina Iamm’ia (R$ 68), mais uma pizza do cardápio.

Nesse caso, a IA “forneceu os 10 ingredientes mais populares e o conceito de pizza ideal” com base nos dados filtrados das preferências dos clientes. No final, Andre apenas adicionou ‘essência’ ao produto, mantendo os conceitos tradicionais do estabelecimento..

PUBLICIDADE

Em dezembro, Cesar Costa, proprietário do Corrutela, introduziu a assertiva Linguiça Corrutela (R$ 80) ao cardápio, que “possui cinco elementos de salga e o cálculo da salinidade”.

Ele afirmou que a IA é um assistente para obter resultados mais otimizados, mas não executa tarefas sozinha. Nesse caso, o chef ajustou a receita com a proporção correta dos ingredientes, e a IA foi essencial para outras ideias, como a adaptação de receitas. Leia o conteúdo completo.