Restaurantes em SP oferecem ceias de Natal e Ano novo por encomenda a partir de R$ 450

Faltam apenas duas semanas para a chegada do Natal, as casas ganham luzes diferentes, as lojas ganham decoração temática, os mercados se enchem de produtos voltados para a ceia e as famílias entram em uma grande correria para organizar a festa mais popular do ano.

Com tanta coisa acontecendo no mês que encerra o ciclo de 12 meses, há quem prefira viabilizar o tempo que seria gasto preparando itens como peru, farofa, saladas, sobremesas, entre outras coisas que fazem parte da celebração tradicional, encomendando uma ceia pronta.

Em São Paulo existem muitas opções para quem deseja comer bem e com maior comodidade. Uma delas é a ceia completa do Sapore, com quatro menus disponíveis (com pratos como paleta de cordeiro e camarão com molho de moqueca) que servem até quatro pessoas por R$ 450.

Agora, se o número de pessoas na mesa for maior, o restaurante Chou atende muito bem, com um cardápio que oferece salada de folhas, ameixa, queijo zola azul & nozes; homus de lentilha vermelha com sumac; maiale al latte, um suculento corte de porco duroc cozido lentamente com leite; e torta de coco e limão com laban. Serve até seis pessoas por R$ 1.784.

Matheus Mans, na matéria ‘12 restaurantes para encomendar sua ceia de Natal e de Ano Novo’, lista outros restaurantes e detalha pratos, endereços, períodos de encomenda e preços. Confira aqui.

