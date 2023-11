Restaurantes mostram a diferença de pedir sushi em casa ou no restaurante

Desde a pandemia, muitos restaurantes japoneses passaram a se esforçar para entregar em casa algo que se aproximasse da experiência de um bom balcão, garantindo uma refeição mais em conta e mais cômoda do que no restaurante.

“Fora o valor do deslocamento e do serviço, muitas vezes o cliente quer beber aquele vinho ou saquê especial da reserva pessoal no conforto de casa e hoje com a qualidade do nosso delivery, ele pode” disse ao Paladar Ricardo Merjan, sócio e fundador do Imakay.

Ele lembra, porém, que pode ocorrer a perda do calor do alimento durante o trajeto, mas segue orgulhoso da viagem via Rappi dos peixes que ele cura no restaurante.

Denis Watanabe, do Watanabe, que também faz entregas pelo Rappi, destaca que sashimis e sushis mais simples e tradicionais são os que menos sofrem com qualidade. “Faço com o mesmo capricho para uma mesa no restaurante ou para a casa do cliente, mas infelizmente tenho que compactar mais as peças das embalagens para que durante o percurso não fique tudo bagunçado”, afirmou.

Para entender melhor o delivery de sushis e sashimis, leia a matéria completa.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

O paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa, confira aqui.