Retrospectiva 2023: As 15 receitas mais buscadas na história do Paladar

Se você acompanhou o Paladar, pôde entrar em contato com uma diversidade de receitas disponíveis ao navegar o nosso site. Com isso, conseguimos unir as 15 mais queridinhas e visitadas pelo público.

Entre doces e salgados, a certeza é que deu para aprender e saborear excelentes pratos. Com as dicas sobre ingredientes e formas de facilitar o preparo, o passo a passo de uma receita fica ainda melhor.

Caipirinha

Com cachaça, limão e açúcar, você pode formar o famoso drinque geladinho. Entretanto, algumas diquinhas especiais vão te ajudar a ser ainda mais assertivo no preparo. Confira tudo aqui.

Brócolis

PUBLICIDADE

Com a dificuldade considerada fácil, dá para aprender a como cozinhar no ponto certo o vegetal verdinho sem perder a sua textura. Clique aqui para abrir o passo a passo.

Pão de queijo

Ideal para o café da manhã ou da tarde, esse pão de queijo de variedade mineira vai conquistar o paladar de todos os gostos, entregando maciez e crocância ao mesmo tempo. Saiba mais.

Molho de tomate

O Paladar foi em busca do molho de tomate perfeito. A primeira indicação consiste em ir atrás de frutos maduros, para então começar os preparos que vão resultar em uma textura encorpada. Para aprender e saborear, clique aqui.

PUBLICIDADE

Massa de pastel

Com o rendimento de 15 porções, você pode ter a massa de pastel de feira em casa. Para isso, José Orenstein reuniu dicas de pasteleiros e professores da gastronomia que deram o passo a passo para o resultado ideal. Acesse!

Brownie

Apesar de parecer um desafio na cozinha para muitos, essa receita fácil de brownie de chocolate vai entregar um doce de massa crocante por fora e textura macia por dentro. Além disso, você pode apostar em combinações para a sobremesa, como chantilly ou sorvete.

Sorvete caseiro

PUBLICIDADE

A onda de calor em várias regiões do Brasil fez a procura por sorvete caseiro entrar na lista da retrospectiva do Paladar. São 5 receitas com poucos ingredientes e com sabores que vão refrescar paladares.

Quichê de queijo

Com o sabor de três queijos, essa receita com o nível de dificuldade fácil é perfeita para o fim do ano: proporciona no paladar cremosidade e o gosto de uma massa fininha. Confira as dicas clicando aqui.

Linguiça com uva e cachaça

Para os amantes de aperitivos, a linguiça é uma das peças que não pode faltar. Agora, combinada com uva e cachaça, ganha um sabor bastante rico. Fique por dentro das dicas.

PUBLICIDADE

Shakshuka

A receita do chef Fred Caffarena contém o nome incomum que remete ao Oriente Médio. Apesar de parecer difícil, são passos simples que permitem uma diversidade de combinações, como o clássico ovo.

Torta de Santiago

Com o rendimento de 6 porções, essa torta pode ficar dourada no forno e a indicação é que os toques finais sejam com açúcar de confeiteiro. De preparo prático, confira a receita completa aqui.

Torta holandesa

PUBLICIDADE

Quem gosta de sobremesas com certeza experimentou uma torta holandesa. Que tal fazê-la em casa? A chef Regina Santos Costa ensinou o passo a passo que vai resultar naquele sabor de baunilha com a mistura do amargor do chocolate.

Tarta de queso do La Viña

Considerada fácil de fazer, essa torta de queijo é boa de ser saboreada quando você quiser sentir muita cremosidade no paladar. Clique aqui para conferir dicas e um vídeo do preparo.

Palha italiana

Com três ingredientes, dá para adquirir um lanchinho da tarde adocicado e com rendimento de até 12 porções. Para ficar por dentro de detalhes, confira o passo a passo.

PUBLICIDADE

Pudim de leite condensado

Como é um clássico nas mesas de doce, a chef Heloisa Bacellar decidiu dar dicas de como não errar no preparo mesmo com o nível de dificuldade da receita fácil. Saiba mais clicando aqui.