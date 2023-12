Réveillon: saiba onde encontrar restaurantes com menus especiais em São Paulo

Faltam poucos dias para o final do ano, e com isso aumentam as séries de compromissos como confraternizações corporativas, cerimônias de encerramento acadêmico, encontros com amigos mais próximos organização com familiares para a ceia natalina, entre outras coisas.

Tudo isso, ainda que em clima festivo, pode causar uma exaustão fora do comum capaz de impedir até mesmo de aproveitar as datas especiais da melhor forma, mas existem algumas alternativas para quem planeja passar a véspera e a data do Réveillon em São Paulo.

A cidade tem diversas atrações para todos os públicos ao longo do ano inteiro, e oferece algumas programações com horários à parte para festas de Ano Novo. O Paladar fez uma curadoria e elencou 7 restaurantes com cardápios festivos para a ocasião espalhados pelos bairros da capital.

Entre as sugestões, você encontrará jantares com massa fresca, foie gras, peru com presunto parma, sobremesas, entre outras delícias. Confira-as com seus respectivos preços e endereços na matéria ‘7 restaurantes com menus especiais para o Ano Novo’, de Matheus Mans, disponível aqui.