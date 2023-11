Revelado! As 10 surpreendentes tendências alimentares de 2024

A Whole Foods Market, famosa por sua dedicação a produtos naturais, orgânicos e livres de conservantes, divulgou suas principais tendências alimentares para 2024 em seu nono relatório anual de previsões.

O Conselho de Tendências do Whole Foods Market, composto por mais de 50 membros, incluindo compradores, especialistas em culinária e distribuidores de alimentos, baseou suas previsões em experiência prática na aquisição de produtos e no entendimento das preferências dos consumidores. De acordo com a pesquisa realizada pelo Agrimidia, as tendências alimentares para o próximo ano incluem.

Foco em Alimentos à Base de Plantas

Com o aumento das dietas flexitarianas e veganas, os consumidores estão buscando alternativas baseadas em vegetais, como hambúrgueres de cogumelos e nozes, em vez de opções sintéticas à base de proteínas.

Utilização Integral do Cacau

Subprodutos do cacau, como a polpa, estão sendo transformados em produtos como geleias e compotas, aproveitando todas as partes do cacau.

Revalorização do Trigo Sarraceno

O trigo sarraceno está sendo popularizado como cultura de cobertura para apoiar a saúde do solo e está sendo incorporado em produtos que variam de alternativas ao leite a biscoitos.

Frutos do Mar Vegetarianos Sofisticados

Versões veganas de produtos do mar, como cenouras em vez de salmão defumado, estão surgindo, proporcionando textura e sabor semelhantes aos produtos reais.

Sustentabilidade da Água em Foco

Produtos com alegações relacionadas a ESG (ambientais, sociais e de governança) estão crescendo, com marcas utilizando subprodutos de frutas para criar produtos como água, apoiando a agricultura regenerativa.

Sabores Picantes Globais

Pimentas exóticas de várias partes do mundo estão ganhando destaque em snacks, bebidas e condimentos, resultando em uma variedade de molhos e óleos de pimenta inovadores.

Novas Variedades de Macarrão Instantâneo

As marcas estão inovando com opções gourmet de macarrão instantâneo, sem conservantes e MSG.

Pequenos Prazeres e Indulgências

As marcas estão adotando a tendência da “Cultura dos Pequenos Prazeres”, oferecendo sobremesas pequenas e elegantes, café com leite gourmet e opções de frutos do mar enlatados sofisticados.

Saúde da Mulher em Destaque

Mais marcas estão lançando produtos focados na saúde da mulher, abordando diferentes fases da vida, como menstruação, gravidez, menopausa e sono.

Energia Aprimorada com Adaptógenos e Probióticos

O aumento da cafeína está sendo combinado com benefícios para a saúde, incorporando adaptógenos e probióticos em bebidas populares como café, proporcionando energia juntamente com benefícios adicionais para a saúde.

