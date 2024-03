Revelado: o melhor ovo de chocolate ao leite de 2024

No teste realizado pelo Paladar, em parceria com especialistas, foram adotados como critérios de avaliação a textura, o sabor, o aspecto visual e o aroma, com o objetivo de selecionar os melhores ovos de chocolate ao leite disponíveis no mercado.

Segundo a matéria escrita por Luiza Wolf e Danielle Nagase, a Ferrero Collection foi a campeã justamente por apresentar aspectos agradáveis em todos esses quesitos, principalmente no gosto equilibrado.

Neste caso, as dez marcas selecionadas deveriam evitar características como textura arenosa, derretimento difícil na boca e sabor com excesso de amargor, açúcar ou cacau.

Todas as opções foram selecionadas por aparecerem nas prateleiras do supermercado, além de serem consideradas populares. Confira o pódio completo neste conteúdo.