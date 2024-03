Revelado: o top 3 cervejas puro malte do mercado! Veja quais são

Quando falamos de bebidas alcoólicas, a cerveja é uma das bebidas mais famosas e consumidas. No Brasil, as pessoas tem um grande apreço pela bebida, inclusive pela versão puro malte, que tem ganhado cada vez mais espaço no gosto dos consumidores.

Por isso, o Paladar decidiu realizar um teste com as cervejas puro malte mais vendidas nos supermercados e encontrar a que apresenta a melhor qualidade e sabor. Para isso, um grupo de especialistas cervejeiros foi convidado a provar às cegas 13 amostras de cervejas.

Na avaliação, eles levaram em consideração aspectos como cor, aroma, brilho, estabilidade da espuma e, claro, sabor.

Ao final do teste, os júri definiu um top 3 com os melhores produtos. A marca Spaten apresentou a melhor cerveja puro malte, sendo considerada leve e fácil de beber.

As 3 melhores cervejas puro malte do mercado

Spaten (R$ 3,99/ 355ml) Amstel (R$ 3,69, 350ml) Império (R$ 2,89/ 269ml)

