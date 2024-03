Revelado: qual é a melhor maionese do mercado? Descubra o ranking

A base de uma receita de maionese geralmente inclui ingredientes como óleo vegetal, ovos e vinagre ou limão para dar uma acidez a esse popular molho. Com ampla presença no mercado, o Paladar decidiu avaliar quais são as melhores marcas disponíveis.

Para isso, convidou especialistas no assunto para testar às cegas oito marcas comuns em quesitos como aroma, textura, cor e, especialmente, sabor, buscando aquele toque nostálgico.

Na avaliação, a Heinz conquistou o primeiro lugar, seguida pela Hemmer em segundo e pela Hellmann’s fechando o pódio, segundo a matéria escrita por Chris Campos.

A principal característica da marca vencedora é seu sabor exclusivamente parecido com uma receita caseira. Os jurados consideraram seu gosto equilibrado, além de destacarem seu aroma adocicado e textura firme. Saiba mais.